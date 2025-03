Pide Gobierno Municipal evitar dejar a niños o mascotas dentro del automóvil

El Gobierno Municipal a través de la Dirección de Seguridad Pública y del Heroico Cuerpo de Bomberos y Rescate, pide a las y los chihuahuenses no dejar en el interior de los automóviles infantes o mascotas, aunque sea por un momento, ya que pueden causar problemas a su salud o pudieran convertirse en el blanco de personas mal intencionadas.

Algunas personas suelen dejar a sus bebés, niñas, niños o animales domésticos dentro de los automóviles, mientras realizan compras rápidas en supermercados, tiendas de autoservicio, acuden a un cajero automático o con amigos o familiares, con la creencia de que en unos minutos no pasará nada, poniendo en riesgo su integridad y su salud.

Ésta es una práctica riesgosa que los pone en peligro y se considera también una omisión de cuidados por parte de quienes están obligados a velar por ellos, aunado a que las temperaturas en la mancha urbana y en ciertas zonas rurales del municipio suelen ir en aumento, por ello es importante tomar ciertas medidas de autocuidado que ayuden a evitar incidentes o posibles tragedias, así lo dijo el bombero segundo, Jesús Casas.

Sigue estas recomendaciones y no dejes niños o mascotas dentro de autos:

• No dejes a niñas, niños o mascotas dentro del automóvil mientras realizas compras o acudes a otros lugares, así sea por unos minutos

• Recuerda que las horas con temperaturas más altas suelen presentarse entre las 12 del mediodía y las 5 de la tarde

• No dejes líquidos, tanques de gas o solventes en el auto, pues el volumen de estos se incrementa con las altas temperaturas

• No dejes encendido el auto ni olvides retirar las llaves del mismo

• Ante cualquier emergencia, llama de inmediato al 9-1-1 o utiliza la aplicación “Marca el Cambio”