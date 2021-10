Pide García Cantú cárcel para quien dispare arma de fuego

Noticias de Chihuahua.-

El diputado Gabriel García Cantú presentó hoy una iniciativa con carácter de decreto para adicionar el artículo 157 BIS al Código Penal del Estado de Chihuahua a fin de calificar como delito el disparar un arma de fuego.

El legislador de Acción Nacional planteó que este tipo penal se integre en el título tercero de delitos de peligro para la vida o la salud de las personas y crear el capítulo III que se denominará “disparo de arma de fuego”, ya que aseguró que el solo hecho de disparar armas de fuego genera un peligro para la sociedad.

“Este delito busca dar más herramientas a los Ministerios Públicos para que se pueda castigar a aquellas personas que realizan disparos de arma de fuego y no precisamente causan homicidio, lesiones o daños. Muchas veces las conductas no encuadran en la tentativa, es decir no existe intención de causar lesiones o muerte”, detalló el diputado del PAN.

Aseguró que con esta modificación se pondría fin a una laguna legal que permite que muchos logren la libertad al no acreditarse la tentativa, aunado a que buscan que se puedan evitar tragedias en las que las balas puedan alcanzar a otras personas.

El legislador propone que este delito sea castigado con uno a tres años de prisión y de quince a 60 días de multa o trabajo a favor de la comunidad.

Esta pena se aplicaría a quien sin causa justificada realice disparos de arma de fuego en el interior de un domicilio particular o en la vía pública o fuera de un campo de tiro debidamente autorizado.