Pide Félix Martínez ser respetuosos de los tiempos y lineamientos del PAN

El panista y regidor del Ayuntamiento capitalino, Félix Martínez Adriano, ante recientes declaraciones de la gobernadora Maru Campos, cuando recalcó a quienes aspiran a la gubernatura en 2027, dijo que es importante respetar los tiempos y ser muy respetuosos tanto de la gobernadora como del alcalde Marco Bonilla.

«Debemos decirlo muy claro, tenemos que respetar los tiempos, tenemos que ser muy respetuosos de los tiempos y sobre todo los lineamientos del PAN. No podemos caer en los excesos, no podemos caer en las mismas tonterías que hace Morena. Debemos de ser muy respetuosos de la gobernadora, debemos de ser muy respetuosos del alcalde. Al final de cuentas, ellos son los que toman el rumbo del Estado dentro del PAN y fuera del PAN. Entonces creo yo que, si invitamos a todos los compañeros que están interesados en el 2027, pues que esperen los tiempos y sobre todo que respeten a la gobernadora, que creo que es un baluarte muy importante dentro del Estado y del país. Y sí, invitamos a que sean respetuosos de los tiempos».

Cabe recordar que en estos días Campos Galván fue cuestionada al respecto, ya que mediáticamente quienes han levantado la mano como aspirantes a gobernar Chihuahua, han dado de qué hablar, tanto en visitas a otras regiones de la entidad, así como pintas de bardas.

«A nuestros próximos candidatos a que tengan respeto a una investidura de gobierno del Estado, específicamente de la gobernadora porque todavía no se ha muerto el rey y no tiene por qué llegar el rey. Todavía nos quedan dos años, todavía no es tiempo de la sucesión». Este fue el mensaje de la gobernadora de Chihuahua.