Pide federación a chihuahuenses quedarse en casa; no ha bajado movilidad ni al 50%

Noticias de Chihuahua.-

El gobierno federal informó que la movilidad en el estado de Chihuahua no ha se reducido ni siquiera al 50 por ciento, por lo que llamó a la población a quedarse en casa.

El Director de promoción de la Salud, Ricardo Cortez Alcalá señaló que en la mayoría de os estados se ha logrado recudir la movilidad al menos al 50 por ciento.

Sin embargo, Chihuahua registra una reducción del 48 por ciento, pese a estar ya en la fase tres de la epidemia de coronavirus, donde se espera un aumento exponencial de casos.

Este domingo, la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado informó que ya son 61 las defunciones por Covid-19 en Chihuahua, así como 313 los casos confirmados. Esto representa un incremento de 17 casos confirmados en 24 horas y ocho decesos respecto a ayer sábado 25 de abril.

El subsecretario de Prevención y Medicina y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, señaló que está situación está en manos de los gobiernos estatales y de las autoridades municipales, pues tienen la capacidad de hacer dispoisciones para la interrupción efectiva de la movilidad.

No obstante, refirió que no es recomendable utilizar la fuerza pública para forzar a la población a no salir de sus casas, sino dirigir los esfuerzos en el cierre de espacios recreativos, escuelas y centros de trabajos no esenciales.