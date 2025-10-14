Pide De la Peña que Federación atienda peticiones de productores agrícolas

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda hizo un exhorto para que el Gobierno Federal atienda las peticiones de los productores agrícolas, quienes este martes iniciaron un paro nacional con la toma de casetas de peaje y vías de ferrocarril.

Recordó que durante los últimos siete años se han desaparecido apoyos como el Procampo y se han desaparecido organismos como Financiera Rural: “se ha seguido acorralando a los productores de tal manera que cada vez es más caro y más difícil producir granos en este país”.

De la Peña indicó que la manifestación es para exigir que se retiren los granos del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como para que se les mejoren precios.