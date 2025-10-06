Pide De la Peña no usar el 911 para llamadas falsas tras amenazas de bomba, se distrae la actuación de las autoridades

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda hizo un llamado para que la población haga un buen uso de la línea de emergencias 911, luego de que el pasado fin de semana se realizaron dos llamadas en falso de amenaza de bomba.

Expresó que al usar la línea para bromas o llamadas en falso se distrae la actuación de la autoridad de situaciones que sí podrían requerir de su atención.

El pasado viernes se recibió una llamada de una supuesta bomba en un edificio de las calles Aldama y Carranza por lo que se procedió a desalojar tanto Palacio de Gobierno como la Secretaría de Hacienda.

Asimismo, el sábado se recibió una amenaza de bomba en el plantel 2 del Colegio de Bachilleres, cuando se realizaba un concurso de Bandas de Guerra.

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) informó que ya se tienen identificados los números desde los cuales se realizaron las llamadas y que se continúa con las investigaciones para dar con las personas responsables y proceder a una posible sanción administrativa.