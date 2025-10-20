Pide De la Peña esfuerzo adicional para que reparen baches en Juárez

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda solicitó que el Ayuntamiento de Juárez haga un esfuerzo adicional para reparar los baches en la ciudad, luego de que una unidad del BRT sufrió un percance en días pasados que le impidió continuar con el servicio de manera normal.

Dijo que lo primero que se hizo fue atender la contingencia y asegurarse que tanto pasajeros como conductor estuvieran bien, así como revisar si el daño a la unidad era de consideración.

“Simplemente habrá que solicitar que se haga un esfuerzo adicional. Estamos construyendo y consolidando un sistema de transporte de primera y cuesta luego trabajo, genera cierto desconcierto que esté circulando sobre infraestructura de calles en esas condiciones”.

Reiteró que se cuenta con un sistema de transporte moderno, con unidades nuevas que tienen a la población contenta, con más de 26 millones de traslados desde su inicio y que resulta penoso que ver que un camión cae a un bache por el descuido de la infraestructura.