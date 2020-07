Pide Corral a Ebrard el cierre de la presa y apertura al diálogo

Noticias de Chihuahua.-

En reunión con integrantes de Asociación de Usuarios de Distritos Riego del Estado de Chihuahua (Aurech), en la que participaron Luis Fernando Mesta, secretario general de Gobierno y René Almeida Grajeda, secretario de Desarrollo Rural, tras la apertura de las compuertas de la presa Francisco I. Madero “Las Vírgenes”, se planteó un trabajo conjunto para encontrar una solución que no ponga en riesgo la producción y al mismo tiempo, no represente un riesgo para la relación de México con Estados Unidos.

“Ambas partes coincidimos en garantizar el agua para los usuarios, así como el cumplimiento de los compromisos del país en la materia. No son contrarias una con la otra, hay opciones y en ellas es en las que estamos trabajando”, sostuvo Mesta Soulé.

En el encuentro, se dejó en claro que el Gobierno del Estado no tenía conocimiento y mucho menos dio el consentimiento para la apertura de las compuertas de la presa.

Aclaró que la administración estatal en ningún momento envió elementos de seguridad, para contener posibles manifestaciones sociales que buscaran impedir el accionar determinado unilateralmente por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), como han planteado algunas versiones.

Mesta Soulé dio a conocer que el Gobernador Javier Corral tuvo comunicación directa con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, para solicitarle el cierre de las compuertas en la presa lo antes posible y se inicie un diálogo entre productores chihuahuenses, la titular de Conagua, Blanca Elena Jiménez Cisneros, autoridades federales y el gobierno estatal para lograr un consenso.

En respuesta, el funcionario federal se comprometió a emitir un pronunciamiento a más tardar el mediodía de este miércoles 29 de julio.

El objeto de la reunión que se solicita es realizar mediciones de manera conjunta y acordada, del almacenamiento en las presas, verificar consumos y extracciones, y cuánto líquido se ha enviado hasta la fecha, como parte del cumplimiento del Tratado.

La finalidad es contar con los términos adecuados, que brinden opciones integrales para determinar cómo y cuándo se realizará el pago de agua a Estados Unidos, sin causar afectaciones al ciclo agrícola.

Paralelamente, el mandatario estatal envió un escrito al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el que le plantea propuestas a corto y mediano plazo para la solución de la problemática, generando condiciones procesales para evitar que la problemática se repita en próximos años.

Para comunicar la respuesta y avances en la comunicación con el gobierno federal, el secretario general de Gobierno acordó una nueva reunión este miércoles 29 de julio con los integrantes de la Aurech.

Dejó en claro que hay conciencia de lo que implica para las familias la apertura de la presa “Las Vírgenes” y cualquier otro acto similar, por lo que las comunicaciones y acciones del Gobierno del Estado, están siempre encaminadas en proteger los intereses de los productores chihuahuenses.

“El Gobierno no está de acuerdo, nosotros no abrimos la llave, si estuviera en nuestras manos la hubiéramos cerrado al enterarnos de lo hecho por Conagua, estamos con ustedes totalmente porque entendemos a la perfección qué pasaría sin agua”, exclamó el funcionario estatal.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, René Almeida Grajeda, llamó a los productores a no dirigir su molestia al Gobierno del Estado, porque éste no ha dejado de velar por los intereses de Chihuahua, y en este caso particular por las familias, cuya vida diaria y desarrollo está determinada por la agricultura.

Dejó en claro que el Gobernador Javier Corral y toda la administración, llevan ocho meses ocupados en el tema del Tratado, para que se llegue al 24 de octubre con el cumplimiento y sin riesgos para el ciclo agrícola.

Pidió avanzar de manera conjunta evitando conflictos innecesarios, porque el Estado es un aliado en la defensa del agua, pero siempre con respeto a la integridad de terceras personas, teniendo como medio de solución el diálogo y el entendimiento.

En la reunión llevada a cabo en Palacio de Gobierno, participaron también presidentes de distritos de riego; Salvador Alcántar Ortega, líder de la Aurech; el diputado federal, Mario Mata Carrasco y el diputado local, Jesús Alberto Valenciano García.