Pide Cocentro se informe horario de rutas de transporte

La presidenta de la Asociación de Comerciantes del Centro (Cocentro) Claudia Portillo López dio a conocer que es necesario se informe de los horarios de las rutas de camiones, ya que hay una fuerte problemática ya que se “cortan” temprano y dejan a cientos de chihuahuenses sin transporte.

“Este tema del transporte público que se corta temprano, pues es algo que venimos tratando de tiempo atrás se ha convertido en un problema tanto para los visitantes del centro como para nuestros colaboradores al no tener el servicio de transporte público usan plataformas”, comentó.

Asegura que muchas personas ya no vienen al centro por la tarde noche, ya que muchos camiones se cortan temprano y se da la necesidad de usar plataformas que a la larga llegan a tener un costo muy alto.

Por este motivo la líder del comercio formal del centro de la ciudad, comentó que es necesario que se informe detalladamente de las rutas y los horarios que se tienen que cumplir para los ciudadanos que día a día toman el transporte público.

“Si hay camiones que vienen vacíos es porque los usuarios no tienen el conocimiento que no va haber transporte hasta determinada hora, si es un problema que se tiene que trabajar en conjunto para que sepan que pueden contar con el transporte hasta cierta hora de la noche”, comentó.

Cabe destacar que ayer por la tarde consecionarios del transporte reconocieron que hay rutas con una gran problematica en su horario entre ellas Circunvalación 1, Circunvalación 2, Nombre de Dios Ojo y más.