Pide Cocentro atención a drenaje en calle Libertad

La presidenta de la Asociación de Comerciantes del Centro (Cocentro) Claudia Portillo López dio a conocer que pedirán un mantenimiento a las tuberías de drenaje en la calle Libertad esto tras los fuertes olores que emanan de la calle.

En este sentido la líder del centro histórico destacó que es necesario un mantenimiento claro y oportuno para evitar los problemas en el sector.

Cabe destacar que este año se espera una atención en obras del centro de la ciudad por parte del Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad.

Este tipo de actividades de mantenimiento es por parte de las Direcciones de Servicios Públicos Municipales, Obras Públicas Municipales y en ocasiones la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS).