Pide Castrejón a Congreso aclarar finiquito de Olivia Franco, actual síndica de la ciudad de Chihuahua

Noticias de Chihuahua.-

El diputado de Morena Óscar David Castrejón Rivas solicitó aclarar el incremento en el presupuesto del Congreso del Estado en 2020, al considerar que este órgano disminuyó considerablemente su actividad desde 2020 debido a las restricciones de movilidad que ocasionó la pandemia por COVID-19.

El diputado presentó un posicionamiento solicitando al departamento de Comunicación Social responda a los cuestionamientos vertidos en diversos medios de comunicación respecto de que este incremento de 19 por ciento respecto del año anterior, ya que pasó de 391 millones 409 mil 919 pesos a 466 millones 553 mil 167 pesos, no se justifica.

“Este aumento sería justificable solo si fuera destinado de manera directa a la ciudadanía mediante apoyos sociales; sin embargo, pese a que el gasto disminuye en servicios personales y en la adquisición de suministros, el rubro de servicios generales continúa en aumento, lo cual no es congruente con la realidad financiera que se vive en el estado”, señaló.

Informó, además, que en los estrados de la Junta de Conciliación y Arbitraje existen al menos once convenios de pago realizados por la anterior legislatura a trabajadores del Congreso y llama la atención sobremanera un convenio de pago a la licenciada Olivia Franco Barragán, ex directora de Recursos Humanos del Congreso del Estado y colaboradora muy cercana del médico Jorge Luis González Issa, ex secretario de Administración de este órgano.

“Ella renunció al puesto que venía desempeñando en este Congreso y es explorado de derecho que quien renuncia voluntariamente a su trabajo única y exclusivamente tiene derecho a las proporcionales de vacaciones y aguinaldo, pero no a la liquidación y tampoco a realizar convenios de pagos”, indicó Castrejón.

De igual forma, ante la aprobación de un presupuesto legislativo de 565 millones 273 mil 939 pesos para 2022, pidió rectificar, realizar un voto de conciencia y repetir el ejercicio de 2020 donde pese a que se aprobó un presupuesto de 565 millones 273 mil 940 pesos el Congreso pudo operar con 456 millones 712 mil 718 pesos.

“Los tiempos nos obligan a cambiar la forma de legislar, la forma de interpretar la política y a ser funcionarios más cercanos a la ciudadanía. Entendamos que la austeridad y la rendición de cuentas son principios básicos para la nueva forma de hacer política que requiere nuestro país y nuestro estado”, concluyó.