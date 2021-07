Pide Bazán a Fiscalía Anticorrupción investigar a Gobierno por posibles desvíos de 8 mil mdp; no le reciben la denuncia

Noticias de Chihuahua.-

El vicepresidente del Congreso del Estado, Omar Bazán Flores, acudió a la fiscalía anticorrupción para presentar una denuncia en contra del gobierno de Corral a fin de que se investiguen posibles desvíos tras las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación por un monto de 8 mil millones de pesos.

Una vez que el legislador ingresó para presentar la denuncia, salió del edificio para señalar que la Fiscalía se había negado a recibir el documento y se le solicitó esperar a un funcionario que le fundamentaría las razones por las cuales no se podría recibir.

Bazán Flores comentó que es un atropello a sus derechos humanos como ciudadano, pues no pueden negarse a recibir una denuncia y lo correcto es que reciban el documento, le den trámite y en caso de no ser procedente, desecharla, más no rechazar recibirla por razones no determinadas.

El legislador manifestó que es legítimo su interés de que se investiguen las observaciones de la Auditoría de la Federación, debido a que forma parte del Congreso del Estado como vicepresidentes, además de ser integrante de las comisiones de fiscalización y anticorrupción.