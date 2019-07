Pese a revés a decreto, libre desarrollo de la personalidad es un derecho constitucional: Mesta

Noticias de Chihuahua.-

El secretario general de Gobierno, Fernando Mesta Soulé, señaló que el libre desarrollo de la personalidad es un derecho protegido por la Constitución Mexicana y tratados internacionales y que incluso Chihuahua está obligado a legislar para promoverlo.

Lo anterior luego de que el Cabildo de Ciudad Juárez votara en contra del decreto enviado por el Congreso del Estado para promover la autodeterminación de las personas y el libre desarrollo de la personalidad.

Con la votación del Cabildo de Juárez, el decreto fue rechazado por la mayoría de los ayuntamientos del estado, por lo que deberá regresar al congreso para ser modificado, o bien, esperar un año para volver a someterlo al análisis de los regidores.

El decreto pretendía armonizar la Constitución local en materia de derechos humanos ya que, según recomendaciones realizadas por organismos nacionales e internacionales, Chihuahua presenta un rezago en esta materia.

Su revocación fue impulsada por muchos grupos de la sociedad civil, en su mayoría religiosos y de derecha, que consideraron que estas disposiciones atentan contra la familia y por ello lo nombraron “decreto antifamilia” pese a tratarse a derechos avalados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y resguardados por el orden constitucional.

“A mí me parece que esa identificación como decreto antifamilia no tiene nada que ver con eso, no es más que una punto de la polarización para los que se prestan estos temas de libertad. Reitero, lo hayan aprobado o no los municipios, se publique o no, se haga la modificación o no, esos derechos ya existen por la Constitución y los tratados internacionales”, refirió Mesta Soulé.