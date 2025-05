Pese a lineamientos de Morena, Andrea Chávez asegura que seguirá con caravanas de salud, pero sin su imagen

Tras aprobarse los nuevos lineamientos de Morena, en los que se prohíbe el nepotismo para las elecciones de 2027, la senadora Andrea Chávez aseguró que va a seguir llevando las caravanas de la salud y educación en Chihuahua, pero ya sin su imagen, porque desde hace mes y medio la quitó de estas brigadas.

“La Comisión de Honestidad y Justicia es quien tiene la competencia de las sanciones, pero las campañas van a seguir”, advirtió al señalar que no están en la ilegalidad.

Cuestionada sobre si tuvo responsabilidad en estas nuevas reglas, por hacer promoción personalizada con recursos privados rumbo a las elecciones para la gubernatura de Chihuahua, lo rechazó tajante.

Sin embargo, añadió: “Si lo fuéramos, pues qué orgullo y que enorme responsabilidad porque es un llamado a la unidad nacional y quiero participar como otra de las tantas piezas”.

A pesar de los señalamientos que surgieron en torno a que la legisladora estaba haciendo campaña anticipada para convertirse en candidata de Morena a la gubernatura de Chihuahua, Chávez comentó que estas brigadas de salud y educación no incurrieron en ninguna ilegalidad; no obstante, se contradijo al agregar que como no había reglas claras al respecto dentro del partido guinda, “hubo necesidad de poner reglas al interior”.

Después apuntó que será la primera en defender estos lineamientos, “hasta con la vida si es necesario”, porque Morena hizo lo mismo cuando se buscaba la contienda presidencial entre “las famosas corcholatas», que fue poner orden al interior.

“Es al interior de Morena donde se disputa el poder, donde se disputan por la gubernatura y hay que tener reglas claras”, acotó.