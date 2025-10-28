Personas Voluntarias del IMSS difunden bondades de las prótesis de mama artesanales

• Se realizó en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que se conmemoró este 19 de octubre.

• Forma parte de las acciones del programa “Soy Rosa IMSS”, mediante el cual se beneficia a mujeres derechohabientes y aquellas del Programa IMSS-Bienestar, que necesitan de estas prótesis.

Integrantes del Voluntariado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Chihuahua y Juárez difundieron las bondades de prótesis de mama artesanales, que ellas mismas elaboran en beneficio de las pacientes que las necesitan.

Lo anterior forma parte del programa “Soy Rosa IMSS”, mediante el cual se beneficia a mujeres derechohabientes y aquellas sin seguridad social, que necesitan de una prótesis de mama.

Estas acciones se llevaron a cabo en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, y fueron coordinados por la directora honoraria y el enlace del Voluntariado IMSS de Chihuahua, señora Alma Aurora Valdez Félix y la doctora Beatriz Villasana Luna, respectivamente.

Las prótesis de mama artesanales se fabrican con semillas de linaza y telas hipoalergénicas como el algodón, que son materiales seleccionados en base al aval de especialistas del IMSS para brindar comodidad y mejor adaptación a la anatomía de cada mujer.

Su entrega va acompañada con instructivos detallados sobre el uso y limpieza adecuada; la distribución se realiza mediante un censo que maneja el propio Voluntariado.

Con estas acciones, el IMSS Chihuahua reitera su compromiso de trabajar en beneficio de su derechohabiencia y de las beneficiarias del Programa IMSS-Bienestar.

