Perros policía de la DSPM, aliados en la prevención del delito

Considerado tradicionalmente como el mejor amigo del hombre en muchas de las tareas que el ser humano realiza, el ejemplar canino representa una herramienta fundamental para la policía en algunas intervenciones donde minimiza riesgos no solo para si entrenador, sino para el mismo objetivo a neutralizar.

La orden de su binomio humano es el mecanismo para activar su mordedura, el arma básica con la cual la naturaleza lo dotó y a la que más teme el delincuente, pero al mismo tiempo y en contraparte, su nobleza y obediencia es el principal escudo y protección para su entrenador.

Son innumerables las veces en que los perros policía o K-9 han evitado que las personas se dañen a sí mismos o se quiten la vida, agredan a otras o ataquen incluso al agente de policía que acude a la escena del incidente en que generalmente salen ilesos y ayudan a la neutralización del agresor.

“Vico”, por ejemplo, es el ejemplar del grupo especial K-9 de la Policía Municipal que tiene en su haber el mayor número de eventos atendidos, pues en 12 ocasiones ha demostrado su habilidad y valor para desarmar delincuentes y facilitar la detención o aseguramiento de los probables responsables, a su vez, la intervención más reciente de un K-9 fue la de “Fausto” al apoyar en la detención de un hombre que lapidaba patrullas en la colonia San Rafael.

En otras tantas ocasiones, la sola presencia de un perro es suficiente para inhibir conductas delictivas, facilitando así la acción policial.

El policía Carlos Alberto Meléndez, binomio de “Vico”, cuenta con diez años de servicio en la corporación y cinco en el K-9, destaca la rapidez, el valor y la precisión como características de los ejemplares a los cuales califica como un compañero más al salir a patrullar.

Entre las hazañas de su perro se destaca la neutralización de sujetos que manipulaban tanques de gas con supuestas intenciones de hacerlos estallar dentro de su vivienda, así como el desarme de gente con armas blancas e incluso de fuego.

Por su parte el policía tercero Alan Manzano dice que la importancia de sus binomios caninos cada vez que las situaciones a enfrentar van escalando debido a su velocidad y resistencia para el desarme de potenciales agresores.

Agrega que debe haber una gran conexión con el animal para desempeñar mejor sus funciones, el cual se va creando desde el momento de entrenar y atenderlo diariamente. También cuenta con cinco años dentro del grupo especial K-9 y su ejemplar se llama “Neo”, que ha sido sumamente útil en la búsqueda y localización de drogas y armas de fuego.

Entre policías del grupo K-9 es común escuchar que el día que un perro se jubile, se le va a extrañar pues más que compañeros de trabajo son verdaderos aliados a la hora de salir a trabajar y están listos para actuar al escuchar la voz de su entrenador.

Por eso cuando uno de los perros policía fallece, se le rinden honores en el campo de entrenamiento donde día con día practicó las habilidades que le sirvieron para desempeñar su labor y salvaguardar la vida de sus compañeros y de aquellos que jamás había visto antes.