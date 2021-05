Peritos y ex procuradores del país afirman que recibos de “nómina secreta” utilizados contra Maru Campos son falsos

Noticias de Chihuahua.-

Ex procuradores de diferentes estados de la República Mexicana y peritos nacionales e internacionales afirmaron que los recibos utilizados por la Fiscalía General del Estado para acusar a Maru Campos por recibir dinero de César Duarte Jáquez, son documentos falsos.

Los peritos Sergio García Vidauri y Alberto Raúl Baudino señalaron que las certificaciones notariales no deberían contar con validez, pues debido a varios análisis se ha determinado que no son auténticas, incluyendo las firmas que se presentan en los documentos, mismas que no coinciden con las firmas auténticas de la candidata a la gubernatura por el PAN-PRD.

El empresario Oscar Orozco señaló que como parte de las investigaciones en contra de la candidata de Acción Nacional, se solicitó a su equipo jurídico tener acceso a los documentos probatorios presentados por la Fiscalía General del Estado y se contrató a expertos para analizar los recibos que fueron entregados, tanto a las autoridades judiciales como a medios de comunicación.

Los expertos en grafología que analizaron las firmas manifestaron que se puede determinar qué más de un puño escritor fue utilizado para la falsificación utilizada en la elaboración de los documentos presentados que datan del 2014, según indicaron en rueda de prensa.

Los expertos señalaron que han trabajado desde el mes de abril y estos análisis serán presentadas para la investigación complementaria que se lleva en el proceso contra la candidata a la gubernatura, lo cual se encuentra actualmente el proceso para ser integrado.