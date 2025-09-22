Pérez Pavía acompaña a familias de Lázaro Cárdenas con apoyos alimentarios

 
En su visita a la comunidad de Lázaro Cárdenas, el diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN), Ismael Pérez Pavía, entregó apoyos alimentarios y convivió con las familias. Durante el encuentro, expresó: “Para mí no es solo venir a dejar un paquete, es estar cerca de ustedes, escucharlos y recordarles que no están solos.”
 
El legislador agradeció a la gobernadora Maru Campos por su respaldo: “Con el apoyo de nuestra gobernadora hacemos posible que estas ayudas lleguen hasta cada rincón del distrito. Su compromiso con Chihuahua se refleja en acciones que cambian la vida de nuestra gente.”
 
Pérez Pavía reiteró su compromiso de seguir recorriendo las comunidades y acompañando a las familias: “Voy a seguir de la mano de ustedes, porque juntos, con unidad y esfuerzo, podemos construir un Chihuahua más fuerte.”

