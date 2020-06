Pérez Cuéllar es un mentiroso; no renté avión privado, fue préstamo de Ismael Rodríguez: Corral

Noticias de Chihuahua.-

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, negó haber utilizado avioes privados para viajar a la reunión de la Asociación de Gobernadores del PAN (GOAN) realizada en Guanajuato, pues fue el emresario ISmael Rodríguez Gallegos quien le prestó una avioneta privada sin costo alguno.

En este sentido, calificó como calumnias las declaraciones del senador Cruz Pérez Cuéllar, quien lo acusó de utilizar recursos públicos para volar en aeronaves privadas a ese encuentro.

Descartó que la postura de Pérez Cuéllar sea un ataque de la 4T, sino que el senador actúa como “personero” del ex gobernador César Duarte Jáquez y por ello busca golpetear con mentiras.

“Es un mentiroso, no lo identifico como un golpe político de la 4T. Yo no tengo ubicado al senador Perez Cuéllar representando esos objetivos, actúa más como personero de Duarte, que lo ha ido mucho tiempo, y ahí encuentra mucha justificación de sus ataques y sus golpes que en realidad son calumnias, son mentiras”.

Refirió que la avioneta utilizada es propiedad de Ismael Rodríguez, quien funge como presidente del Fideicomiso de los Puentes Internacionales y del Consejo de la Junta Central de Agua y Sanamiento-.

“Yo realicé este viaje a Guanajuato con recursos propios pero además yo no renté ningún avión privado, a mí me lo facilitó, como me lo ha facilitado en otras ocasiones y particularmente cuando cumplo actividades partidistas, Ismael Rodríguez Gallegos que siempre ha sido muy generoso conmigo y cuando tengo que atender compromisos de carácter partidista le pido prestado su aeronave y le agradezco muchísimo porque ahora esos gastos corren por su cuenta”.