Creo que Quintana busca candidatura y se va a ir: Mesta

Noticias de Chihuahua.-

El secretario de General de Gobierno, Fernando Mesta Soulé, informó que el secretario de Desarrollo Social, Víctor Quintana Silveyra, deberá presentar su renuncia directamente al gobernador Javier Corral Jurado si es que es su intención buscar una candidatura.

“Hemos platicado de muchas cosas, pero a mí nunca me ha platicado de cuándo se va porque primero que nada a mí no me va a presentar su renuncia… pero por lo que veo lo que percibo que posiblemente va a buscar un puesto público y por lo tanto tampoco debe de sorprendernos o espantar que presente su renuncia”.

Mesta Soulé señaló que no considera que Quintana Silveyra esté utilizando su actual cargo para proyectar su imagen de cara a las elecciones del 2021 y que incluso, el mismo Corral les dejó claro que ningún funcionario público que tenga aspiraciones electorales puede utilizar al gobierno para impulsar campañas.

Lo anterior luego de que el todavía funcionario estatal presentara una carta al presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, para solicitarle su reafiliación al partido y así contender por la gubenrnatura en 2021.

“