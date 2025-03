Pequeña de tres años vence al cáncer y toca “Campana de la Victoria” en IMSS Chihuahua

Fue diagnosticada al año de vida con sarcoma de útero; cumplió con su ciclo de tratamiento programado por lo que se consideró que superó la enfermedad.

Se trata de un cáncer multifactorial, el cual fue atendido oportunamente en el servicio de OncoCREAN del Hospital General Regional (HGR) No. 1, “Morelos”.

Tras enfrentar un diagnóstico de sarcoma de útero al año de vida, Ana Paula “N” tocó la “Campana de la Victoria” en el Hospital General Regional No.1, “Morelos” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua.

Anahí “N” y Jesús “N”, padres de la menor, relatan que, a finales de noviembre del 2022 en la guardería, la niña presentó ciertas molestias que alertaron sobre su estado de salud.

La coordinadora del servicio de Pediatría del HGR No. 1, doctora Luz Salas, informó que tras realizarle diversos estudios se confirmó el diagnóstico de sarcoma de útero, un cáncer sumamente extraño en una menor de esa edad; además, de que no existían antecedentes de ese padecimiento en su núcleo familiar, así como tampoco algún signo de alerta previo.

Detalló que la niña fue atendida oportunamente en el servicio de OncoCREAN de esa unidad hospitalaria, a cargo de la oncóloga pediatra, doctora Ana Cristina García Espinoza.

La menor cumplió satisfactoriamente los ciclos de su atención, por lo que se determinó que venció la enfermedad y con ello, pudo tocar la “Campana de la Victoria”, que es un símbolo de esperanza, coraje y resiliencia al superar el cáncer.

Los papás de la paciente comentaron que en todo momento tuvieron miedo y gran incertidumbre por el estado de salud de su hija.

“Nunca imaginamos que nos tocaría vivir esto. Le dieron 18 ciclos de quimioterapias, en los cuales debía durar ocho días internada, seguidos de 15 días en casa, pero había veces en los que tenía recaídas donde se le bajaban las plaquetas y nos teníamos que quedar a vivir en el hospital”, mencionaron.

Anahí “N” madre de la menor narró: “como mamá, yo quería que todo fuera rápido y fácil; me desesperaba mucho, pero la doctora Ana Cristina me decía que tuviera fe, que ellos nos iban a ayudar. En todo momento contamos con el apoyo de las enfermeras y doctores que nos acompañaron en esta travesía, que ha sido subidas y bajadas, momentos de angustia, de sufrimiento; es una situación que no se le desea a nadie, pero gracias a Dios ¡se logró!, salimos adelante”.

“Estamos muy felices que Ana Pau “N” haya tocado la “Campana de la Victoria”, sabemos que es un proceso, un camino largo, pero ahorita nos sentimos liberados al saber que ya va a poder jugar, correr y disfrutar su infancia”.

“El IMSS tiene un gran equipo, los médicos que la atendieron, fueron ángeles en nuestro camino; a las enfermeras las adoramos, los médicos residentes, practicantes, incluso los que iban y le sacaban muestras a Ana Pau. Dios nos puso a puras personas maravillosas, todos nos abrieron las puertas y nos facilitaron el camino, con un trato muy humano, con una gran calidez humana”, añadió.

“Nosotros queremos compartir nuestra experiencia para ayudar a otros papás, para que estén al pendiente y alerta de cualquier signo extraño o síntoma de sus hijos, y que sepan que, aunque les toque un caso raro como el de nosotros, no están solos… que ¡si se puede!”, concluyó la madre.