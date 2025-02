Pensamiento positivo ante posibles aranceles, señala Canacintra

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Armando Gutierrez Cuevas dio a conocer que se debe de dar un optimismo empresarial ante la alerta arancelaria de Estados Unidos a México, considera que esto podría no pasar.

“Yo creo que debemos de mantener como el espíritu optimista de que no va a suceder este escenario catastrófico, sobre todo porque la integración económica es muy fuerte y lo que vimos en estos días fue un poco lo que esperábamos, aunque nos puso en expectativa el domingo de los que podía pasar, pero nosotros siempre hemos creído que la integración económica es tan fuerte que no sucederá, que no serán aranceles permanentes sino con un acuerdo”, comentó.

En este sentido el líder de la transformación comentó que se espera un acuerdo entre gobiernos, pues el mismo cabildeo de empresarios estadounidenses indica que no es beneficioso un incremento de aranceles.

Cabe destacar que el proyecto de incremento se encuentra pausado, ya que por el momento se trabaja en los acuerdos entre los dos países, el principal socio de México es Estados Unidos, por lo cual sería lastimoso un movimiento arancelario a decir de expertos en la materia económica.