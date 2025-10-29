Pega la delincuencia a postes de CFE en zona oriente de la capital

Justo en el cruce que conecta las calles Punta El Vallecillo con Punta Milpilla, hay un poste de luz, del cual vecinos afirman que frecuentemente falla, lo arreglan, pero vuelve a fallar.

Mediante una denuncia ciudadana, se dio a conocer a EntreLíneas que el problema es que “un conocedor en alumbrado” robó el transformador, por lo que hacen el llamado a las autoridades competentes a reforzar el equipo para tener las citadas calles más iluminadas.

Cabe hacer mención que en esta zona corresponde al municipio de Aquiles Serdán, sin embargo, solicitan a quien corresponda, se mantenga la calle más iluminada y con nuevas medidas de seguridad para que no se lleven el transformador.

En esta denuncia ciudadana, se deja claro que la colonia cuenta con el servicio de luz, sin embargo, hay fallas en la iluminación, lo cual culpan al vandalismo.

octubre 29, 2025 7:15 am

