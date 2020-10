Pedirá Corral a Judicatura investigación a juez que vinculó a detenidos en La Boquilla

Noticias de Chihuahua.-

El gobernador Javier Corral Jurado informó que instruirá a la consejería jurídica de gobierno del estado para que presente una queja ante el Consejo de la Judicatura para que se investigue las diligencias del juez que vinculó a los tres jóvenes detenidos tras las protestas en La Boquilla.

Lo anterior ante el posicionamiento del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), el cual en voz de la diputada Georgina Bujanda Ríos recordó la detención de los tres jóvenes que fueron arrestados por la Guardia Nacional y vinculados a proceso por el delito de acopio de armas, el cual se entiende como la posesión de más de cinco armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Área.

Corral Jurado manifestó que es indispensable que se investiguen los peritajes de balística que fueron utilizados para la vinculación a proceso, ya que detalló fueron presentados por un experto de la Guardia Nacional.

Anteriormente el abogado defensor de estos tres jóvenes, Gerardo Navarrete, señaló que el juez federal Nelsón Pedraza reconfiguró el delito por el que se acusaba a los tres detenidos y se desechó un peritaje presentado por un experto en el que cual se concluía que los artefactos asegurados a los productores no contenían cargos explosivos.

Un dictamen de balística y criminalística emitido por Victor Hugo Vique Gutiérrez establece que los artefactos asegurados y presentados por la guardia Nacional no se encuentran señalados dentro de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, aunado a que no son consideradas armas ni objetos bélicos de fragmentación, por lo que no son considerados como riesgo letal.

Según la defensa, la Guardia Nacional presentó al juez que estos artefactos eran granadas de fragmentación, sin embargo en el peritaje desechado se determina que son contenedores de gas irritante con características físicas de ser latas cilíndricas metálicas.