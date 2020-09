Patricio se destapa por el morenista Rafael Espino por la gubernatura; no descarta ir en fórmula

Noticias de Chihuahua.-

El exgobernador Patricio Martínez dijo que a pesar de no formar parte de Morena, considera que si Rafael Espino y su grupo tiene buenas propuestas para el estado podrían sumarse a su proyecto en busca de la gubernatura de Chihuahua en el 2021z

En entrevista con Alejandro Cacho, negó que el que se haya generado una fórmula entre él y Espino, esto después de que se revelara una fotografía que muestra a ambos personajes de la vida política estatal sosteniendo un encuentro.

“Se ha divulgado que hay una fórmula elaborada y no es así, está en proceso la candidatura del señor licenciado, y presenta grandes esperanzas para los chihuahuenses, para los propios de Morena, tiene una real posibilidad de obtener la gubernatura dado las preferencias en un espectro muy competido en el estado; dado la capacidad de un abogado brillante y con conocimiento de la administración pública crecen sus posibilidades, en su momento será un competidor para la gubernatura”, dijo.

Asimismo, el exmandatario y exsenador del PRI, añadió que la candidatura de Espino “debemos considerarlo los chihuahuenses y si él acude a formar un diálogo con algunas propuestas. Mi condición no es de morenista, no pertenezco a Morena pero pertenezco a Chihuahua y en la medida que se vea un proyecto viable y favorable para Chihuahua, creo que en lo personal estoy en la mejor disposición de apoyarlo pero no hay todavía una propuesta formal, ni precisa de la integración de una fórmula”.