Paso Superior en la salida a Aldama ayudará al tráfico vial y completa proyectos de obras estatales: Chánez

El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Jorge Chánez Peña señaló que el Paso Superior que construirá el Municipio en el cruce de la avenida Fuerza Aérea y carretera a Aldama ayudará a reducir el tráfico vial en la zona.

Expresó que en los últimos años se ha generado un incremento de la circulación vial al sur de la ciudad, en parte por la actividad de las maquiladoras.

En este sentido, dijo que en algunos puntos del sur de la capital se comienza a generar tráfico en horas pico, como en el Boulevard Juan Pablo II.

Además, Jorge Chánez dijo que el Paso Superior complementa diversas obras que la Secretaría está realizando en la zona, como un proyecto ejecutivo en la avenida Palestina, así como la Gaza izquierda en la Juan Pablo II y otra obra en Quinta Real.

octubre 23, 2025 12:34 pm

