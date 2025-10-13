Partidos deben tener visión ciudadana: De la Peña por candidaturas del PAN a población abierta

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda reiteró que los partidos políticos debes construir sus proyectos desde una visión ciudadana y no desde una camarilla de personas.

Ello en relación a la intención del Partido Acción Nacional para abrir la posibilidad de que personas que no sean parte de la militancia puedan ocupar candidaturas en los siguientes comicios.

De la Peña recordó que ayer asistió a la Asamblea Ordinaria del PAN Estatal por invitación de la presidenta del partido, Daniela Álvarez y que en el evento tuvo la oportunidad de escuchar el mensaje de Santiago Taboada respecto a abrir las puertas a proyectos ciudadanos.

“Yo creo que los partidos eso es lo que tienen que hacer, voltear a ver a la ciudadanía y construir un proyecto de gobierno basado en lo que requiere la gente y no desde una visión monolítica que se construye desde una sola persona o desde una camarilla, desde un partido político, obviamente me refiero a otros partidos”.