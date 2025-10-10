Participa SSPE en Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo de Vialidad

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Subsecretaría de Movilidad, participó este viernes en la Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo de Vialidad correspondiente al mes de octubre, con el objetivo de presentar resultados y áreas de oportunidad en materia de movilidad y seguridad vial.

En representación del secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya Chávez, acudió el subsecretario de Movilidad, César Komaba, quien expuso avances relevantes alcanzados durante el último periodo. Entre los resultados más destacados se encuentra el registro de cero fallecimientos por accidentes viales, siendo este el segundo mes en el año en el que se alcanza esta cifra.

Asimismo, se informó que no se registraron decesos por accidentes en motocicleta, lo que representa el cuarto mes del año con saldo blanco en este tipo de incidentes, resultado del fortalecimiento de la cultura vial, los operativos de prevención y las acciones de concientización dirigidas a la ciudadanía.

Desde el área de Ingeniería Vial, se dio a conocer que se ha atendido el 50 por ciento de los semáforos que presentaban fallas, restando únicamente 14 por resolver, de los cuales 5 corresponden a semáforos vehiculares y 9 a peatonales, con lo cual se mejora la funcionalidad y la seguridad en los cruces de mayor afluencia.

Durante la sesión, el secretario del Consejo Consultivo de Vialidad, Paulo Díaz, reconoció el compromiso y la coordinación que la SSPE ha mantenido con el Consejo, destacando la atención oportuna a problemáticas urbanas y la reducción de eventos viales fatales, principalmente aquellos asociados al exceso de velocidad.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado reafirma su compromiso de fortalecer la movilidad segura y sustentable en Chihuahua, impulsando políticas públicas y estrategias que prioricen la vida y el bienestar de las y los ciudadanos.