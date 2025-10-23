Participa SSPE en foro estatal de crianza positiva en Ciudad Juárez

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) participó en el Foro Estatal “Tu Familia es Primero, la Paz Comienza en Casa”, organizado por el DIF Estatal en coordinación con UNICEF.

El propósito es visibilizar y reflexionar sobre los tipos de crianza, la prevención de riesgos y la atención de situaciones de violencia, especialmente en contextos de movilidad forzada.

En representación de la SSPE, Yaneli Mendoza, integrante del área de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, compartió temas relacionados con la prevención del delito desde tempranas edades.

Además, explicó cómo mejorar las áreas de oportunidad y contextos psicosociales de los jóvenes, dirigidos a fortalecer la protección y el desarrollo de esas juventudes en situación de vulnerabilidad.

Durante la jornada, realizada en el Centro de Convenciones Cibeles en Ciudad Juárez, la funcionaria exhortó a más de 130 asistentes a mantener esfuerzos conjuntos entre instituciones, asociaciones y ciudadanía para promover entornos seguros que permitan prevenir conductas delictivas desde la niñez.

El evento contó con la participación de representantes de diversas organizaciones, quienes compartieron experiencias y estrategias enfocadas en fortalecer la crianza positiva y la prevención de la violencia familiar.