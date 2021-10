Participa Magistrada Adela Jiménez en conversatorio

Noticias de Chihuahua.-

En una charla que contó con la participación de la alcaldesa de Meoqui Miriam Soto Ornelas, la diputada local por el Partido Acción Nacional, Rocío González Alonso y la Magistrada García se ofrecieron consejos a las y los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua, para impulsarlos a ver cristalizados sus proyectos y metas, entre los que destacan el esfuerzo y dedicación al estudio.

Se compartieron experiencias, logros y visiones en materia de perspectiva de género, tema en el que resaltaron que, *”México se encuentra preparado para ser dirigido por mujeres, pero no se ha dado la oportunidad, nos han detenido por cuestiones culturales, por estereotipos diciendo que las mujeres no pueden estar en cargos públicos, pero en la realidad en la sociedad hemos estado preparadas”*

Organizado por el grupo “Actius”, las alumnas y alumnos de la carrera de derecho realizaron preguntas a las funcionarias de forma presencial y virtual en el evento llevado a cabo desde las instalaciones del Congreso del Estado.

Finalmente, la magistrada de la segunda sala familiar, Adela Alicia Jiménez Carrasco, agradeció la invitación de las y los estudiantes *”Es un honor ser ejemplo y compartir con ustedes la experiencia y conocimientos que he adquirido, porque el derecho no solo se trata de memorizar artículos, si no de comprender las leyes”.*