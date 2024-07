Participa la UACH en la reunión anual de la American Society Of Animal Science

Un equipo de la Facultad de Zootecnia y Ecología, conformado por docentes y estudiantes de posgrado, participaron en la reunión anual de la Sociedad Americana de Ciencia Animal, la cual se desarrolló del 21 al 25 de julio en Calgary, Canadá.

En este encuentro los estudiantes de maestría Adriana Floriano y Emmanuel García trabajaron en reuniones dirigidas a alumnos dentro del encuentro científico, así mismo tuvieron la oportunidad de visitar la empresa “Alta Genetics”, empresa con presencia a nivel internacional dedicada a la producción y comercialización de semen de bovino, donde conocieron todo el proceso, desde la recolección hasta el procesado y envasado para su distribución.

Cabe resaltar que la alumna de doctorado René Ramírez Sosa, por segundo verano consecutivo, se encuentra realizando una estancia en la industria en una empresa particular dedicada a la producción de embriones de bovino, tanto in vivo como in vitro, con lo cual contribuye al fortalecimiento de sus competencias en su área de especialización.

Esta reunión de carácter mundial contó con diversas actividades, incluidas presentaciones orales, de carteles y concursos estudiantiles, en los que participaron alumnos de la FZyE con los trabajos de:

1) “Priorización de genes candidatos para racimos seminales y consumo de alimento residual en ganado vacuno: integración del análisis QTLome y conjuntos de datos RNAseq”.

2)“Se identifica una nueva deleción en el exón 3 del gen de la miostatina (MSTN) en un Rebaño de ganado Rarámuri Criollo”.

3) “Mayor expresión del transportador de glucosa SLC2A1 en células somáticas de la leche como estrategia compensatoria de producción de leche en ovejas jóvenes prolíficas Pelibuey”.

4) “Desempeño productivo de Rarámuri Criollo, Angus x Rarámuri Criollo y Vacas Hereford x Angus en un sistema vaca-cría de bajos insumos en el norte de México”.

5) “Cinemática y viabilidad de espermatozoides de toros Criollo y Angus en un entorno de sistema de bajo insumo”.

Estas colaboraciones están enfocadas a la vinculación de los estudiantes con empresas de primer nivel y ampliar la presencia a nivel mundial, lo cual les permite visualizar y ubicar oportunidades para continuar con su desarrollo profesional y académico mediante la movilización internacional que promueve y estimula la Universidad Autónoma de Chihuahua en la formación de sus estudiantes.