Participa la CEAVE en la firma de convenio entre la Comisión de DesplazamientoForzado Interno del Estado y la Coordinación de Política Digital

Permitirá emplear de manera estratégica la tecnología para registrar, caracterizar y
geolocalizar el desplazamiento, lo cual es esencial para dar una respuesta
gubernamental oportuna y focalizada.


La Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, Norma Ledezma Ortega,
participó en la sesión ordinaria de la Comisión de Desplazamiento Forzado Interno (CDFI),
en su carácter de Secretaria Ejecutiva.


Se analizaron las atenciones brindadas y el seguimiento de las mismas por parte de las
diversas instituciones que intervienen y se establecieron estrategias interinstitucionales para
seguir atendiendo de manera unificada y coordinada la situación en el estado.


En la sesión, se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración entre la Comisión de
Desplazamiento y la Coordinación de Política Digital del Estado, cuyo objetivo es establecer
herramientas técnicas y tecnológicas que permitan una mejor atención, registro y seguimiento
de las necesidades detectadas, anunciando el desarrollo en marcha de una plataforma digital.

“Este tipo de alianzas subrayan el compromiso de la CDFI para trabajar
interinstitucionalmente en la atención a las familias en situación de desplazamiento,
empleando de manera estratégica la tecnología que permita registrar, caracterizar y
geolocalizar el desplazamiento, lo cual es esencial para dar una respuesta gubernamental
oportuna y focalizada”, comentó la Comisionada Norma Ledezma.


Convencidos de que el trabajo coordinado, transparente y humano fortalece la respuesta
interinstitucional, desde la CEAVE seguiremos trabajando de manera transversal por una
atención digna, oportuna y diferenciada a las víctimas del estado, señaló.

octubre 14, 2025 6:05 pm

