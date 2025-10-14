Participa la CEAVE en la firma de convenio entre la Comisión de DesplazamientoForzado Interno del Estado y la Coordinación de Política Digital

Permitirá emplear de manera estratégica la tecnología para registrar, caracterizar y

geolocalizar el desplazamiento, lo cual es esencial para dar una respuesta

gubernamental oportuna y focalizada.



La Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, Norma Ledezma Ortega,

participó en la sesión ordinaria de la Comisión de Desplazamiento Forzado Interno (CDFI),

en su carácter de Secretaria Ejecutiva.



Se analizaron las atenciones brindadas y el seguimiento de las mismas por parte de las

diversas instituciones que intervienen y se establecieron estrategias interinstitucionales para

seguir atendiendo de manera unificada y coordinada la situación en el estado.



En la sesión, se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración entre la Comisión de

Desplazamiento y la Coordinación de Política Digital del Estado, cuyo objetivo es establecer

herramientas técnicas y tecnológicas que permitan una mejor atención, registro y seguimiento

de las necesidades detectadas, anunciando el desarrollo en marcha de una plataforma digital.



“Este tipo de alianzas subrayan el compromiso de la CDFI para trabajar

interinstitucionalmente en la atención a las familias en situación de desplazamiento,

empleando de manera estratégica la tecnología que permita registrar, caracterizar y

geolocalizar el desplazamiento, lo cual es esencial para dar una respuesta gubernamental

oportuna y focalizada”, comentó la Comisionada Norma Ledezma.



Convencidos de que el trabajo coordinado, transparente y humano fortalece la respuesta

interinstitucional, desde la CEAVE seguiremos trabajando de manera transversal por una

atención digna, oportuna y diferenciada a las víctimas del estado, señaló.