Participa Bonilla en la carrera “Ya quisieras Cáncer” en Ciudad Juárez

El alcalde de Chihuahua Capital, Marco Bonilla Mendoza, participó este domingo en la carrera “Ya quisieras Cáncer”, un evento que busca generar conciencia sobre la prevención, detección temprana y atención integral del cáncer.

Durante su visita a Ciudad Juárez, Bonilla se sumó a cientos de juarenses que corrieron con una misma causa: apoyar a quienes enfrentan esta enfermedad y honrar la lucha de quienes la han superado.

Para Marco Bonilla, esta causa tiene un significado muy especial, ya que su esposa es sobreviviente de cáncer, lo que ha marcado profundamente su visión sobre la vida, la salud y la solidaridad.

”Esta carrera representa mucho más que kilómetros recorridos; es una muestra de esperanza y fuerza. Cada paso es un mensaje para quienes hoy enfrentan el cáncer: no están solos, hay una comunidad que los acompaña”, expresó Bonilla.

El evento reunió a familias, sobrevivientes, personal médico y asociaciones civiles que trabajan todos los días en la atención y prevención del cáncer, en un ambiente lleno de energía, color y empatía.

Con su participación, Marco Bonilla refrenda su compromiso de impulsar una cultura de prevención y acompañamiento, recordando que detrás de cada lucha hay una historia de amor, fe y esperanza.

octubre 5, 2025 1:08 pm

