Paro en el SAT es ejemplo del desorden financiero que ha dejado Morena: GPPAN

Alfredo Chávez, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, afirmó que el paro que ocurrió en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) el martes 14 de octubre, es ejemplo del desorden financiero que ha dejado el régimen encabezado por Morena.

“Este paro es el claro ejemplo del desorden que ha dejado Morena a nivel nacional en los temas financieros de este país y de finanzas públicas. No puede ser posible que para pagar impuestos, ahora la gente ya no lo puede hacer, ya la gente que estaba en las oficinas del SAT, que de por sí es un Vía Crucis, ahora los empleados nos están diciendo que desde adentro también ellos viven Vía Crucis en una institución que tendría que ser una institución mucho más ágil, mucho más flexible, mucho más rápida”, declaró Chávez Madrid.

El coordinador de la bancada panista dijo lamentar la situación y añadió que “vamos a estudiar este tema porque algo se tiene que hacer. No puede ser posible. Yo les invito a que ustedes vean en cuántos países la oficina que cobra impuestos entra en huelga. Esto es un es un sinsentido, pero habla de lo que es Morena: desorganización, poca planeación, deuda y desafortunadamente les tengo una noticia. Los impuestos siguen subiendo con Morena, pero no hay dinero que alcance y hoy tenemos una deuda interna prácticamente en la más grande en los últimos 40 años”.

El diputado Alfredo Chávez destacó que “esto es un problema que le heredaron a la presidenta Claudia Sheinbaum, que esperemos se resuelva, porque hay que recordarles una cosa: ¿cuántas veces el expresidente Andrés Manuel López Obrador cambió de secretario de Hacienda? ¡Fue ridícula! Esperemos que la Presidenta resuelva este tema, porque al final del día, todos tendremos que pagar impuestos. Y entonces, pues estamos con los trabajadores del SAT”.