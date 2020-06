Para evitar autoritarismo, propone Gloria ampliar votación por cédula en el Pleno

Noticias de Chihuahua.-

El diputado del Partido Verde Ecologista de México, Alejandro Gloria, presentó una iniciativa para reformar el artículo 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, a fin de ampliar la votación por cédula a las iniciativas que plantee el Poder Ejecutivo o el Poder Judicial.

Actualmente la votación por cédula se da cuando es necesario nombrar o remover personas, las relativas a las responsabilidades de los servidores públicos o las que determine el Congreso del Estado, según el artículo mencionado.

“Con la presente propuesta buscamos además de garantizar la libertad del voto, fortalecer las facultades del legislativo, reforzando los ejercicios que reflejen la efectiva división de poderes y sustituyendo cualquier posible estrategia autoritaria por la búsqueda de consensos, de negociaciones que no atiendan a ningún otro interés que no sea el de hacer avanzar a nuestra sociedad, garantizando así los derechos fundamentales” dijo el legislador.

Además, apuntó que actualmente a pesar de considerar lejano el ejercicio autoritario del poder, no se puede ignorar las malas prácticas que derivan de -o se escudan en- un mal diseño de los ordenamientos, afectando el ejercicio del servicio público y por ende, afectando también los intereses de la ciudadanía.

“Si bien hemos de aclarar puntualmente que la legislación en teoría no promueve la subordinación ni el autoritarismo, la libertad en los procesos de decisión a los que se faculta a quienes integramos el poder legislativo debe ser garantizada, ya que de no hacerlo, podríamos recaer en una mala práctica de concentración de facultades en detrimento no sólo de la función pública, sino del bienestar social”, indicó el diputado Alejandro Gloria.

En ese sentido el sistema de pesos y contrapesos que deriva de la Constitución, tiene como pretensión regular el ejercicio de la función pública, buscando un equilibrio entre los tres poderes y velando por el correcto ejercicio de las funciones que a cada poder se le ha conferido.