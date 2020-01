Para el martes se definiría procedencia de desafuero contra Ramírez

Noticias de Chihuahua.-

La presidenta de la comisión jurisdiccional en el Congreso del Estado, Georgina Bujanda Ríos, informó que para el martes se podría estar en condiciones de definir si es procedente la solicitud presentada por el desafuero en contra del magistrado de la sala penal, Jorge Ramírez Alvidrez.

La legisladora precisó que el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado presentó la solicitud de declaración de procedencia en contra del magistrado, debido a que existe una carpeta de investigación en su contra por enriquecimiento ilícito.

Comentó que primero que nada, la comisión debe establecer si el Ministerio Público cumplió con todos los requisitos marcados en la Ley de Juicio Político, para establecer si es procedente o no la solicitud presentada para retirarle el fuero al magistrado y en caso de que se cumpla o no, se notifique a los iniciadores de la solicitud.

Bujanda Ríos comentó que la comisión no es un tribunal de avanzada y no les corresponde determinar si el magistrado es culpable de algún delito, sino que se limitan a revisar las pruebas documentales para determinar si se admite la solicitud y posteriormente se pasa al Pleno del Congreso para que se vote ahí si se retira el fuero o no al funcionario.