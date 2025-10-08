PAN lidera encuesta por alcaldía de Chihuahua: Massive Caller

Massive Caller publicó su más reciente encuesta respecto a las preferencias electorales para la alcaldía de Chihuahua capital, en donde el PAN se mantiene en primer lugar, Morena en segundo y el PRI en tercero.

Según la encuestadora, el PAN tiene el 41.7 por ciento de las preferencias, seguido por Morena, con el 32.4 y el PRI con el 10.3 por ciento, está en tercer lugar. En cuarto lugar está Movimiento Ciudadano, con el 3.2 por ciento, seguido por el PT con el 2.2 y el Verde, con el 1.4 por ciento.

En lo que respecta a la candidatura de Acción Nacional, la diputada federal Manque Granados está en primer lugar, seguida por el fiscal General César Jáuregui y el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común del Gobierno del Estado, Rafael Loera. En cuarto lugar se ubicó el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso local, Alfredo Chávez y la lista la completan la exdiputada Georgina Bujanda y el diputado local Carlos Olson.

Por Morena, en primer lugar apareció el excandidato a la alcaldía de la capital en 2021, Marco Quezada, seguido por la diputada local Brenda Ríos y en tercer lugar Miguel La Torre, también excandidato a la alcaldía, pero en 2024. En cuarto y quinta lugar están el regidor Miguel Riggs y Hever Quezada.

Mientras que por el PRI, el diputado federal Alex Domínguez está en primer lugar, seguido por la regidora Rosy Carmona, el exdiputado Omar Bazán, el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña y Fermín Ordóñez, dirigente estatal de Movimiento Territorial.