PAN destinado a tener éxito tras relanzamiento, Morena arropa desechos políticos

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda indicó que cualquier partido político que decide voltear a ver a su interior para reencontrarse a sí mismo y ver a la ciudadanía está destinado a seguir teniendo éxitos en el futuro”.

Ello luego de que el fin de semana, el Partido Acción Nacional (PAN) anunció un relanzamiento que incluye cambios en los estatutos para permitir candidaturas ciudadanas y poner fin a las alianzas políticas.

De la Peña Grajeda consideró que se trata de un ejercicio interesante, con la intención de volver a los orígenes del partido y de reencontrarse con la realidad ciudadana.

Por otro lado, dijo que hay partidos como Morena que dan entrada a desechos políticos, por tratarse de personas que quedaron mal en donde militaban antes.

“Se vale cambiar de opinión, se vale reenlustarse, pero cuando tiene uno algo que ofrecer, no cuando sale huyendo”, señaló al poner como ejemplo al extitular del Fonden quien ahora es presidente municipal por Morena, partido que acusó a dicho Fideicomiso de ser un nido de corrupción.