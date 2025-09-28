PAN Chihuahua cierra filas con nuevos dirigentes municipales rumbo al 2027; entregan constancias

Daniela Álvarez, Presidenta Estatal del PAN Chihuahua, encabezó la entrega de constancias de mayoría a las presidentas y presidentes electos de los Comités Directivos Municipales de todo el estado.

En este evento, Daniela Álvarez llamó a las y los nuevos dirigentes a cerrar filas y fortalecer al PAN en cada uno de sus municipios, trabajando de la mano con gobiernos locales, legisladores y funcionarios estatales, para que la ciudadanía vea en Acción Nacional el partido que responde con hechos y resultados.

“Tienen una presidenta que está con ustedes, que los va a acompañar, que los va a defender y que les dará todas las herramientas necesarias para que hagan el mejor trabajo posible”, expresó la dirigente estatal al respaldar a cada uno de los nuevos liderazgos.

Adelantó que desde la dirigencia nacional se impulsa un proyecto de relanzamiento del partido, por lo que los invitó a ser protagonistas de esta nueva era de Acción Nacional en el país.

La Presidenta Estatal reiteró su llamado a trabajar en unidad y de la mano de la dirigencia estatal para lograr que, en 2027, Chihuahua siga contando con un gobierno emanado del PAN.

“Vamos a seguir defendiendo a nuestro estado porque hay algo más allá de los partidos que nos une: el orgullo de ser chihuahuenses. Nunca olvidemos que históricamente Chihuahua ha dado la lucha democrática contra gobiernos autoritarios que amenazan nuestras libertades”, enfatizó la Presidenta del PAN.

Acompañada por las y los integrantes de la Comisión Estatal de Procesos Electorales, Daniela Álvarez entregó personalmente las constancias de mayoría y precisó que las y los nuevos dirigentes entrarán en funciones una vez que la Comisión Permanente Nacional apruebe el paquete de elección del Estado de Chihuahua.