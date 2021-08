Palos de ciego; demanda de Duarte es improcedente y pagará costas

Noticias de Chihuahua.-

El consejero jurídico del Estado, Jorge Espinoza Cortés, calificó como palos de ciego la demanda civil por daño moral interpuesta por la defensa de César Duarte Jáquez en contra del gobernador Javier Corral Jurado y el Estado de Chihuahua, pues es completamente improcedente.

Espinoza Cortés indicó que es probable que los siguientes 15 días se notifique sobre esta demanda en la que los abogados del ex gobernador piden una reparación del daño por tres mil millones de pesos debido a la violación a los derechos de presunción de inocencia, al honor y la dignidad y por afectar el debido proceso.

“Puros palos de ciego de la defensa del ex gobernador, pues es una demanda que, en primer lugar en la cuestión civil no aplican los principios de presunción de inocencia, es un principio del derecho penal, no de derecho civil, en cuanto a reparación de daño moral, es una burla para los chihuahuenses”

En este sentido, el funcionario aseguró que la demanda será desechada y por ello Duarte deberá pagar costas judiciales por retrasar el proceso a través de medios que se saben improcedentes, las cuales representan el 20 por ciento del monto que pidió como reparación, es decir, 600 millones de pesos.

Sobre este monto de reparación, Espinoza Cortés comentó que “se necesita vivir en Disneylandia para pedir en ese tipo de montos” pues las reglas para establecer el daño moral no siquiera pueden alcanzar esas cantidades.