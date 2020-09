Pago a Estados Unidos será con presas internacionales y sin el apoyo de Chihuahua: Conagua

Noticias de Chihuahua.-

El gobierno mexicano prevé pagar la deuda a Estados Unidos con agua de las presas internacionales a través de un “acta contingente” y sin el apoyo de Chihuahua, dio a conocer Blanca Jiménez Cisneros, directora de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En entrevista con MILENIO explicó que con esta acta, en caso de requerirlo, le permitirá recibir nuevamente el líquido en préstamo para abastecer a 1.2 millones de personas de tres municipios de Coahuila y 10 de Tamaulipas que dependen del agua potable de las presas Amistad y Falcón.

“El agua de las presas internacionales es agua de esas ciudades, si les damos toda el agua no tendríamos para darles a las ciudades, entonces una de las cosas que se está viendo es esto, que se llama acta contingente.

“(Es) una especie de (acuerdo) yo te la pago, pero por favor hazme una carta de crédito y en caso de que no llueva tú me empiezas a prestar, porque es para derecho humano al agua”, explicó.

La funcionaria federal señaló que, de no pagar pagar 319 millones de metros cúbicos antes del 24 de octubre que concluye el quinquenio, una de las sanciones es que EU pida la renegociación del tratado de 1944, que ahora es más favorable para nuestro país, ya que por cada litro que México aporta recibe cuatro.

“Mientras que por el río Bravo México tiene que aportar una cantidad quinquenal con promedios anuales de referencia, y si no cumple a los cinco años, todavía tiene otros cinco para pagar, entonces son condiciones que a ellos no le son favorables (…) no les parece justo que se cumpla medio caóticamente”, indicó.

Jiménez Cisneros precisó que para el ciclo 34, el quinquenio de 2011 a 2015, México cerró con un adeudo de 325 millones de metros cúbicos, “porque no se lograba extraer con facilidad el agua de Chihuahua”.

Para el ciclo 35, el país logró saldar esa deuda en 2016 gracias a las lluvias de una depresión tropical, pero en 2017 de nuevo se retrasó.

La Conagua pretendía pagar ese saldo en diciembre de 2019, pero el tema se politizó en Chihuahua y la deuda se fue acumulando hasta este mes de 2020.

“El 51 por ciento de lo que se debe ya se pagó con las presas internacionales y el aporte de Chihuahua solo fue de 17 por ciento, los otros ríos tributarios pagaron 32 por ciento, siendo que no debemos tomar agua de las presas internacionales y Chihuahua debió pagar 54 por ciento”, acusó.

