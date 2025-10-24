Pagará Gobierno del Estado “Fortalecimiento a la Compensación Provisional y Temporal Compactable” al magisterio

 
-El próximo 15 de noviembre de este año se verá reflejado en beneficio de las y los trabajadores de la educación
 
 
El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de las Secretarías de Hacienda y de Educación y Deporte, informa al magisterio adscrito a la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que se realizará el pago correspondiente al beneficio denominado “Fortalecimiento a la Compensación Provisional y Temporal Compactable”.
 
Este se verá reflejado en la primera quincena de noviembre de este 2025 para todas y todos los beneficiarios, con el objetivo de garantizar su correcta aplicación y sustento técnico en la elaboración de la nómina correspondiente.
 
Con esta acción, la SEyD reitera su compromiso con las y los trabajadores de la educación, reconociendo su labor y contribución al desarrollo del sistema educativo en Chihuahua.

octubre 24, 2025 7:07 pm

