Paga Estado incremento salarial a docentes jubilados del Subsistema Estatal

_-Más de 7 mil docentes jubilados recibieron el beneficio económico_

El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Hacienda y en cumplimiento de las obligaciones de Pensiones Civiles del Estado (PCE), realizó el pago del incremento salarial del uno por ciento al personal docente jubilado del Subsistema Estatal del Magisterio, con retroactivo al primero de septiembre.

El día de ayer se efectuó el depósito a un total de 7 mil 430 maestras y maestros jubilados, por un monto global de 2 millones 526 mil 003 pesos con 77 centavos.

El ajuste salarial se aplicó al personal de los niveles de educación preescolar, primaria y afines, directores, inspectores y coordinadores generales. Asimismo, incluyó a subdirectores, directores e inspectores de secundaria y telesecundaria.

El Gobierno del Estado fortalece el salario de los jubilados y reconoce el esfuerzo de quienes forman parte del magisterio, pieza clave en la formación de niñas, niños y jóvenes de Chihuahua.