”Organizados vamos”, asegura Hugo González que la transformación llegará a Chihuahua capital

Chihuahua, Chih. 09 octubre 2025. El regidor de morena Hugo Eduardo González Muñiz, sostuvo que seguirá su trabajo realizado durante este primer año de la administración 2024-2027, recorriendo las calles y colonias de la ciudad para que la transformación llegue a Chihuahua capital.

En la presentación de su informe en conjunto con la fracción edilicia de morena, Hugo González destacó su trabajo en las distintas comisiones que integra al interior del cabildo, así como la urgencia que las y los ciudadanos le manifiestan en sus recorridos por todas las colonias de la ciudad ante el abandono de la actual administración.

En su mensaje, el regidor recordó su orígenes y vida en la colonia Rosario, por lo que manifestó su sentimiento de pertenencia en las colonias que visita, así como el compromiso para mantener su labor de edil con la cercanía que ha tenido con todos los ciudadanos, “quiero que sepan que cada demanda, inquietud y propuesta que me hacen llegar por redes sociales, WhatsApp o cuando nos encontramos en las calles y en sus colonias, las siento propias y las llevo siempre en mi corazón, manifestó.

Hugo González rechazó que el gobierno del PAN vea la política como un medio para beneficiar a sus compadres, pagar favores y enriquecerse a costa del pueblo, por lo que aseguró que la la verdadera transformación sólo será posible si se mantiene la unidad y la convicción del movimiento con los principios y valores de morena.

“Para nosotros no tiene sentido que presuman finanzas sanas en el municipio y al mismo tiempo soliciten endeudarse; no tiene lógica que digan que Chihuahua es la «Suiza de México» cuando todavía existen muchísimas colonias sin calles pavimentadas ni alumbrado público. Esto ocurre porque los prianistas que hoy gobiernan solo conocen el Distrito 1”, señaló el edil.

También expuso las grandes diferencias que existen entre los gobiernos del PRIAN y morena, al comparar acciones de la administración de la ciudad de Chihuahua gobernadora por el alcalde Marco Bonilla y la administración de Ciudad Juárez, gobernadora por el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, como el arrendamiento de patrullas que se realiza en Chihuahua y que genera un elevado costo al erario público, mientras en Juárez se compran directamente, lo que reduce significativamente el costo.

“La decisión de dejar atrás el modelo de arrendamiento no solo favorece la economía municipal, sino que también fortalece la autonomía operativa del municipio, evitando los compromisos contractuales que durante años limitan la capacidad de respuesta en seguridad”.

El regidor agradeció a quienes se han sumado al proyecto de la transformación y siguen trabajando como desde los inicios del movimiento, calle por calle y casa por casa, para conocer de primera mano las necesidades de los chihuahuenses y para profundizar la organización de los ciudadanos.

“Seguiré recorriendo calle por calle y casa por casa, porque nuestra política se construye de la mano de la gente y no desde la comodidad de un escritorio. Ese contacto cercano con el pueblo, que tanto miedo les da a los prianistas en Chihuahua, es nuestra mayor fortaleza; así lo hacíamos cuando ni siquiera éramos partido y así lo seguiremos haciendo para mantener viva la esperanza y la voz de quienes más lo necesitan. Sigamos firmes y cercanos a nuestra gente, porque así se logra la verdadera transformación”.