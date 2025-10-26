Organiza Comité Municipal del PRI “Sábado de PRI en tu Barrio”; brindaron servicios personales

Chihuahua.- La dirigencia del Comité Municipal del PRI y sus sectores, celebraron esta tarde el primer “Sábado de PRI en tu Barrio”, convertido en una mega fiesta con vecinos de la colonia Punta Oriente y alrededores; ahí se ofrecieron servicios básicos como asesoría jurídica, gestorías, revisiones bucales, consultas médicas, cortes de cabello y más.



El presidente del CDM, Pedro Beristáin Flores y la Secretaria General, Ana Lilia Orozco Ortiz, mencionaron que el objetivo de este proyecto social es atender necesidades básicas de personas de escasos recursos, así como lograr que las familias regresen a los parques a convivir en un ambiente de paz y seguridad.



Precisaron que el programa obedece a una respuesta de cientos de chihuahuenses que han pedido al tricolor regrese a las colonias y organice actividades de este tipo. Beristáin y Ana Lilia, reconocieron el buen ánimo que persiste entre las familias, pero sobre todo, la certeza de vecinos que realizaron gestorías confiando que sus perticiones tendrán eco.



Entre los servicios que brindó el PRI, están: cine, baile, concursos de canto, esterilización de mascotas, entretenimiento infantil, lotería, donación de arbolitos y un bazar.



Los cientos de asistentes son vecinos de colonias como Jardines de Oriente, Puntas del Sol, Urbi, Praderas del Sur y Punta Oriente.



Tanto Pedro Beristáin como Ana Lilia Orozco, Presidente y Secretaria General del CDE del PRI, reconocieron el empeño, dedicación y compromiso manifiesto de sectores como: CNOP, Red de Jóvenes, “Fundación Colosio”, ONMPRI, CNC y la propia dirigencia municipal tricolor.



Así mismo anunciaron que este proyecto se efectuará una vez al mes en diversas colonias, sobre todo aquellas con prioridades económicas.