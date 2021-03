Ordena jueza a defensa de Maru y a agentes del MP cotejar copias de investigaciones

Noticias de Chihuahua.-

En relación a la queja de la defensa de no conocer en su totalidad el expediente, la jueza instruyó que se entreguen los mismos en un término máximo de tres días y determinó además que la defensa no puede realizar una contra investigación, ya que los testigos protegidos deben ser cuidados en cuanto a su identidad para no vulnerar sus derechos, por lo que la reunión se realizará mañana a las 9:00 horas.

Por su parte, el Ministerio Público solicitó a la jueza de control que el abogado Molina Ruiz entregue copias de los documentos cuya información extrajo de manera dudosa, de igual manera, la representación social solicitó que la defensa evite retrasar más la audiencia de formulación de imputación.

La jueza definió que el expediente no puede ser turnado ante el juez federal, por lo que el caso deberá realizarse en Distrito Judicial Morelos de Chihuahua, toda vez que la defensa no pudo acreditar que el dinero desviado era de la Federación, con lo que se echó abajo la solicitud del abogado Francisco Molina Ruiz.