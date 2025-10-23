Oposiciones necesitamos estar juntos, 46% de los mexicanos no estamos de acuerdo con el régimen y el bien superior es Chihuahua: PRI

Luego de la posible ruptura de la alianza entre el PRI y el PAN, sobre todo a nivel nacional, el diputado federal Alejandro Domínguez insistió en que esa es una narrativa panista, además de asegurar que las oposiciones necesitar unirse, pues el 46 por ciento de los mexicanos no está de acuerdo con el régimen de Morena y el bien superior debe ser el estado de Chihuahua.

“Estamos en un momento de anormalidad democrática. Porque tenemos un régimen que atropella las instituciones, se vislumbra un atropello a las elecciones de acuerdo a la reforma electoral, así que actuar de manera distinta a como venimos actuando de manera histórica, lo que plantea el PAN es una decisión muy de ellos, ellos tienen que reflexionar, una cosa es la narrativa nacional y otra es la narrativa local. El fin de semana deja más dudas que otra cosa hacia el interior del PAN”, aseveró Domínguez.

El dirigente priista y diputado federal recalcó que “somos un partido proaliancista. Las oposiciones necesitamos estar juntos, 46 por ciento de mexicanos no estamos de acuerdo con el régimen”.