Olson le miente a los chihuahuenses, reforma a Ley de Educación no prohíbe el lenguaje inclusivo: Avitia

El diputado local de Morena y presidente de la Comisión de Educación, Cultura Física y Deporte del Congreso del Estado, Óscar Avitia, afirmó que la reciente reforma a la Ley de Educación que se aprobó el martes, no prohíbe el lenguaje inclusivo, como lo quiere hacer creer el diputado panista Carlos Olson.

“Pues ustedes son testigos. ¿Qué se prohibió? ¿Qué fue lo que se prohibió? ¿Hay una prohibición en la reforma? No hay ninguna prohibición. El decreto dice que la educación del Estado de Chihuahua fomentará el uso correcto de la ortografía y las redes dramaticales en el idioma español”, explicó Avitia Arellanes.

El morenista añadió que “el decreto dice que se fomentará el uso correcto de las reglas gramaticales y la ortografía en el idioma español, como lo comentábamos. Pero recibimos llamadas de docentes de educación indígena que trabajan con su lengua. Entonces, ¿cómo van a ellos a a seguir impartiendo sus clases, si ahora se le está promoviendo que fomenten el idioma español”.

“Es meramente político y esa factura se la deben de cobrar las y los chihuahuenses. Esto quiere decir que el PAN le está mintiendo a los chihuahuenses, el PAN le está mintiendo al pueblo de México porque no hay ninguna prohibición en ninguna parte de la ley que establezca que las maestras y los maestros no deban de utilizar lenguaje inclusivo porque el lenguaje inclusivo no tiene nada que ver compañeras y compañeros con el uso correcto de la gramática y la ortografía en el idioma español debe dejarse bien claro y que esta factura se la cobren los chihuahuenses al paro. Les están mintiendo. No hay ninguna prohibición. Y eso, por supuesto, que agradeceríamos la postura de ustedes como ciudadanos. de comunicación dejarlo en claro”, afirmó Óscar Avitia.