Ofrecen vacantes laborales para adultos mayores y personas con discapacidad

Con el objetivo de fortalecer la economía de las familias y mejorar la calidad de vida de sectores prioritarios, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, promueve más oportunidades laborales dirigidas a adultos mayores y personas con discapacidad.

El titular de la dependencia, Rafael Loera, destacó que la gobernadora Maru Campos trabaja de manera constante para generar condiciones que impulsen el desarrollo integral de todas y todos, en seguimiento a lo cual se gestionan semanalmente nuevas vacantes con empresas inclusivas.

Esta semana se cuenta con disponibilidad de puestos como asesores de ventas, dirigido a personas con discapacidad motriz leve o adulto mayor, con experiencia en el ramo; también, personal de seguridad para discapacidad motriz, con experiencia en rondines y protección.

Además se ofertan vacantes de limpieza, con contratación a personas con discapacidad intelectual o motriz leve y adultos mayores, así como de asesores digitales, para aquellos con discapacidad motriz y experiencia en redes sociales, aplicaciones digitales y buena comunicación verbal o escrita.

Otros puestos disponibles son personal de panadería, para adultos mayores con conocimientos en el ramo y oportunidad de tomar turnos rotativos, y auxiliar de almacén, para personas con discapacidad leve o adultos mayores, con habilidades de atención a clientes y gusto por las ventas.

Loera subrayó que estas oportunidades son posibles gracias a la estrecha relación entre la administración estatal y el sector empresarial, lo que ha permitido ampliar cada semana las ofertas de trabajo con prestaciones de ley para grupos en situación de vulnerabilidad.

Para obtener información, orientación y acompañamiento sobre cómo integrarse a una plantilla laboral, las personas interesadas pueden comunicarse con el equipo de la Dirección de Grupos Vulnerables al teléfono (614) 429-33-00, extensión 17921.