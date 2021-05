Ofrece Marco Bonilla crear nuevo sistema integral de calidad de vida de policías, bomberos y sus familias

Noticias de Chihuahua.-

El candidato del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal de Chihuahua Marco Bonilla sostuvo una reunión con empleados administrativos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal a quienes presentó su plan de trabajo, el cual contiene acciones específicas para integrantes de la corporación.

“Gracias al trabajo de ustedes, el municipio de Chihuahua siente mayor tranquilidad en su día a día, los colonos sienten la confianza de llamar para pedir auxilio y saben que la respuesta será positiva. Gracias a ese buen trabajo, la gente de nuestra capital reconoce que sí es posible un Chihuahua sin miedo, un Chihuahua seguro y fraterno. La seguridad pública no sería posible sin ustedes, por lo que mi responsabilidad será la dignificación y el reconocimiento de la gran labor que hacen al interior de la corporación” apuntó Marco Bonilla.

Bonilla expuso su propuesta para crear el “nuevo sistema integral de calidad de vida de policías, bomberos y sus familias”, el cual pretende asegurar que los policías y bomberos cuenten con buenas prestaciones:

• Acceso a créditos automotrices y de vivienda

• Total sensibilidad e incondicional apoyo por parte de la administración para las familias de los elementos caídos.

• Transparencia en proceso de ascensos.

• Sistema de tabuladores en sueldos conforme a desempeño de forma sistemática

• Crearemos el fondo especial de becas académicas, deportivas y culturales exclusivo para los hijos de policías y bomberos.

• Habilitaremos los cuartos de lactancia y guarderías para los hijos e hijas de policías y bomberos.

• Ajustaremos las condiciones para la obtención de los bonos de alto impacto, a través de reglas de operación más justas para nuestros elementos.

• Con base a resultados que garanticen la seguridad de los ciudadanos implementaremos los bonos de productividad, que disminuya la incidencia delictiva en los cinco distritos policiales.

• Promover la reducción de jubilación de 30 a 25 años.

• Brindaremos el mejor medicamento y atención con los mejores médicos a nuestros elementos.

• Adquiriremos patrullas de acuerdo con las características de la ciudad escuchando las necesidades de nuestros elementos.

• Modernizar y hacer más eficientes las instalaciones del taller municipal para que de prioridad a la reparación de patrullas además abriremos sucursales en las comandancias de policías.

“En seguridad se ha hecho mucho, pero mucho no es suficiente, mi compromiso es con Chihuahua, es un esfuerzo compartido, lo que significa poner toda la carne en el asador, a no desfallecer, a no dar tregua a las pandillas y grupos delictivos, a arrebatar a nuestros niños, niñas y adolescentes de las garras de los narcomenudistas, de las zonas de riesgo, a proporcionarles parques seguros, y áreas de esparcimiento libres de drogas”, finalizó.